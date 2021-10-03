Футболист "Валенсии" Черышев скоро должен приступить к тренировкам в общей группе

ТАСС, 3 октября. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев скоро приступит к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы колена. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Черышев получил травму 12 сентября в матче четвертого тура чемпионата Испании против "Осасуны", который завершился со счетом 4:1 в пользу "Валенсии". Позднее пресс-служба "Валенсии" сообщила, что россиянин получил растяжение медиальной боковой связки левого колена.

"У него все нормально, тренируется, потихонечку возвращается в общую группу. Было небольшое повреждение, но сейчас все получше. Очень много травм в команде, поэтому не могут они никак разбежаться и выиграть, по срокам восстановления сказать ничего не могу. Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем. Здесь очень много нюансов, если честно, надеялись успеть к отборочным матчам сборной России к чемпионату мира, но здесь - мы предполагаем, а Бог располагает", - сказал Дмитрий Черышев.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).