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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Шахиев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

В финале россиянину будет противостоять иранец Амирмохаммад Бабак Язданичерати

ТАСС, 3 октября. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев выступит в финале чемпионата мира в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинальной схватке он победил представителя Монголии Тульгу Тумур Очира. В финале россиянину будет противостоять иранец Амирмохаммад Бабак Язданичерати. Решающая схватка пройдет в понедельник.

Шахиеву 22 года, в этом году он стал чемпионом Европы. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионата России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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