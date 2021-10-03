"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл со счетом 2:0 уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть Арене" в присутствии 4 445 зрителей.

Шайбы забросили Артем Галимов (18-я минута) и Александр Бурмистров (60). Для нападающего "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнена эта игра стала 400-й в КХЛ.

В предыдущем сезоне команды четырежды пересекались в регулярном чемпионате, в двух матчах победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух - уфимская (7:3, 3:2). Позднее клубы встретились во втором раунде плей-офф КХЛ, "Ак Барс" выиграл серию со счетом 4-0. Победа в воскресенье стала 10-й домашней кряду для казанского клуба в противостоянии с уфимцами.

"Ак Барс" после 14 матчей имеет в активе 20 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" с 20 очками в 13 встречах располагается на второй строчке.

Казанцы в следующем матче 5 октября примут минское "Динамо", уфимский клуб в тот же день сыграет с гостях с "Сочи".