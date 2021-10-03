"Локомотив" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в гостях со счетом 2:1 победил в гостях московский "Локомотив" в десятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 10-й минуте счет открыл полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили. На 31-й минуте нападающий железнодорожников Джирано Керк забил в свои ворота, сравняв счет. Победный гол забил Дмитрий Полоз на 88-й минуте.
В составе московской команды отсутствовал голкипер Маринато Гилерме, который в матче прошлого тура с "Химками" (0:0) получил прямую красную карточку за грубую игру и был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Ворота железнодорожников защищал 17-летний Даниил Худяков, проведший второй официальный матч за "Локомотив". Из-за травмы встречу пропустил защитник железнодорожников Станислав Магкеев. В составе "Ростова" отсутствовал полузащитник Хорен Байрамян, продолжающий восстановление от травмы.
До 25 сентября главным тренером "Ростова" был Юрий Семин, который в общей сложности возглавлял "Локомотив" больше 20 лет. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера желто-синих был назначен Заур Тедеев. Эта игра стала второй для "Ростова" без Семина, в прошлом туре ростовчане проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2). Под руководством Семина "Ростов" провел шесть встреч в РПЛ, а также одну - в Бетсити - Кубке России, ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против "Нижнего Новгорода" (2:1) 22 августа.
"Локомотив" с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Локомотив" в Казани встретится с "Рубином" 16 октября. "Ростов" в этот же день в гостях сыграет с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-12
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Сочи
|10
|6
|0
|4
|14-10
|18
|4
|Локомотив
|10
|4
|5
|1
|13-8
|17
|5
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|7
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|11-8
|16
|8
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|9
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|13
|Ростов
|10
|2
|3
|5
|13-20
|9
|14
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8