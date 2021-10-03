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Футбол в России

"Локомотив" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу

В десятом туре "железнодорожники" проиграли на своем поле "Ростову"
Максим Осипенко ("Ростов") и Джирано Керк ("Локомотив") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Осипенко ("Ростов") и Джирано Керк ("Локомотив")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в гостях со счетом 2:1 победил в гостях московский "Локомотив" в десятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 10-й минуте счет открыл полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили. На 31-й минуте нападающий железнодорожников Джирано Керк забил в свои ворота, сравняв счет. Победный гол забил Дмитрий Полоз на 88-й минуте.

В составе московской команды отсутствовал голкипер Маринато Гилерме, который в матче прошлого тура с "Химками" (0:0) получил прямую красную карточку за грубую игру и был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Ворота железнодорожников защищал 17-летний Даниил Худяков, проведший второй официальный матч за "Локомотив". Из-за травмы встречу пропустил защитник железнодорожников Станислав Магкеев. В составе "Ростова" отсутствовал полузащитник Хорен Байрамян, продолжающий восстановление от травмы.

До 25 сентября главным тренером "Ростова" был Юрий Семин, который в общей сложности возглавлял "Локомотив" больше 20 лет. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера желто-синих был назначен Заур Тедеев. Эта игра стала второй для "Ростова" без Семина, в прошлом туре ростовчане проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2). Под руководством Семина "Ростов" провел шесть встреч в РПЛ, а также одну - в Бетсити - Кубке России, ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против "Нижнего Новгорода" (2:1) 22 августа. 

"Локомотив" с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Локомотив" в Казани встретится с "Рубином" 16 октября. "Ростов" в этот же день в гостях сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072122-1223
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив1045113-817
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Спартак1051411-816
8Нижний Новгород1042412-1314
9Рубин1042413-1114
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Урал102355-139
13Ростов1023513-209
14Арсенал1023512-199
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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