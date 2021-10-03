"Локомотив" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" в гостях со счетом 2:1 победил в гостях московский "Локомотив" в десятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 10-й минуте счет открыл полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили. На 31-й минуте нападающий железнодорожников Джирано Керк забил в свои ворота, сравняв счет. Победный гол забил Дмитрий Полоз на 88-й минуте.

В составе московской команды отсутствовал голкипер Маринато Гилерме, который в матче прошлого тура с "Химками" (0:0) получил прямую красную карточку за грубую игру и был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Ворота железнодорожников защищал 17-летний Даниил Худяков, проведший второй официальный матч за "Локомотив". Из-за травмы встречу пропустил защитник железнодорожников Станислав Магкеев. В составе "Ростова" отсутствовал полузащитник Хорен Байрамян, продолжающий восстановление от травмы.

До 25 сентября главным тренером "Ростова" был Юрий Семин, который в общей сложности возглавлял "Локомотив" больше 20 лет. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера желто-синих был назначен Заур Тедеев. Эта игра стала второй для "Ростова" без Семина, в прошлом туре ростовчане проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2). Под руководством Семина "Ростов" провел шесть встреч в РПЛ, а также одну - в Бетсити - Кубке России, ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против "Нижнего Новгорода" (2:1) 22 августа.

"Локомотив" с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Локомотив" в Казани встретится с "Рубином" 16 октября. "Ростов" в этот же день в гостях сыграет с "Сочи".