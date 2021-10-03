Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира по мини-футболу

ТАСС, 3 октября. Сборная Португалии победила команду Аргентины со счетом 2:1 в финальном матче чемпионата мира по мини-футболу. Турнир прошел в Литве.

У португальцев дублем отметился Пани (15-я и 25-я минуты), в составе сборной Аргентины отличился Анхель Клаудиньо (28). На 13-й минуте красную карточку получил игрок аргентинцев Кристиан Борруто.

В матче за третье место бразильцы обыграли команду Казахстана (4:2), которая показала свой лучший результат на чемпионатах мира. Команда Казахстана в третий раз принимала участие в финальной части чемпионата мира, дойдя до этого лишь раз до 1/8 финала.

Сборная России на групповом этапе победила команды Египта (9:0), Узбекистана (4:2) и Гватемалы (4:1) и с первого места вышла в плей-офф, где в 1/8 финала обыграла вьетнамцев (3:2), а в четвертьфинале уступила аргентинцам (1:1, 4:5 по пенальти).

Сборная Португалии впервые стала чемпионом мира, также на счету команды бронзовые медали первенства 2000 года. Помимо этого, португальцы являются действующими чемпионами Европы (2018) и серебряными призерами турнира 2010 года.

В 2016 году чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая в финале победила россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России становилась бронзовым призером турнира в 1996 году.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.