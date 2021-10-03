Динияр Билялетдинов намерен заняться тренерской деятельностью

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов ожидает начала обучения на тренера. Об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас ждем начала учебы в Москве на тренерскую категорию. На данный момент идет большая перестройка. Мы должны были уже учиться в январе, но с пертурбациями всей системы мы ждем, когда эта тема возобновится. Обещают в ближайшее время начать учебу", - сказал Билялетдинов.

"Я знаю, что сейчас система будет меняться. Она уже в процессе смены. Те методики, что были раньше, уже не актуальны. Так считает руководство", - отметил он.

Билялетдинов уточнил, что не рассматривает детский спорт, он нацелен на работу в профессиональных клубах.

В составе "Локомотива" Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка России сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Он выступал за московские "Локомотив", "Спартак" и "Торпедо", махачкалинский "Анжи", английский "Эвертон", казанский "Рубин" и литовский клуб "Ритеряй". Завершил карьеру в 2018 году.