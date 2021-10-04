Умер серебряный призер Олимпиады 1984 года по санному спорту Сергей Данилин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года и чемпион мира 1981 года по санному спорту Сергей Данилин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

Советский и российский саночник выступал на пяти Олимпиадах (1980-1994) и завоевал серебряную медаль Игр в Сараево в одноместных санях.

"Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою Родину на арене мирового спорта", - говорится в заявлении пресс-службы.

В активе спортсмена золото, серебро и три бронзы чемпионатов мира. В 1986 году Данилин стал чемпионом Европы, а четырьмя годами раньше выиграл серебряную медаль европейского первенства.