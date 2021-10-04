Винер-Усманова рассказала, почему Израиль не пустил на свой турнир российских гимнасток

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова возмущена действиями Израиля, который не пустил на июльский турнир российских спортсменок. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

Этап Гран-при по художественной гимнастике проходил в Тель-Авиве с 16 по 17 июля и был последним международным турниром перед Олимпийскими играми в Токио.

"Мы не пропускаем никаких турниров, на чемпионат мира, на этап Гран-при у нас едут девочки, - сказала Винер-Усманова. - Мы пропустили только соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в красной зоне. Мы каждый день писали письма, но министерство здравоохранения нас не пустило".

"Почему-то Япония нас из красной зоны пустила к себе на Олимпиаду, а Израиль не пустил. И там было восемь судей, которые потом судили Олимпийские игры. И нас там не хотели видеть, я так понимаю", - считает главный тренер.

В начале августа на Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.