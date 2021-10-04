Россиянин Шахиев стал чемпионом мира по борьбе

ТАСС, 4 октября. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке он победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Бронзовые медали завоевали Тёмёр Очирын Тулга из Монголии и представитель Киргизии Алибек Осмонов.

Шахиеву 22 года, в этом году он стал чемпионом Европы. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов России. Шахиев является воспитанником спортивной школы имени братьев Ирбайхановых в Хасавюрте (Республика Дагестан).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России занимает третье место (2-0-2).