Колосков: к Прядкину во главе РПЛ никогда не было каких-то серьезных замечаний

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Никаких серьезных замечаний к Сергею Прядкину за время его работы на посту президента Российской премьер-лиги (РПЛ) не было. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Во вторник источник сообщил ТАСС, что Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, он возглавлял организацию с 2007 года.

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"Сергей Геннадьевич [Прядкин] 14 лет возглавлял Российскую премьер-лигу, это говорит о том, что ему доверяли клубы, несколько раз переизбирали на новый срок, - сказал Колосков. - Буквально в начале года вновь его избрали, значит они довольны его работой. Я деталей не знаю, но раз клубы избирали, значит были довольны тем, как он руководил лигой, лига занимается проведением соревнований, это прежде всего календарь, конечно, иногда замечания по календарю были, были замечания по началу матчей, это все было обусловлено контрактом лиги. Каких-то серьезных замечаний к Прядкину и лиге никогда не было, и ни нам, и ни вам никто не объяснил причину ухода Прядкина, пока из первых уст не прозвучит, все фантазии неуместны". Исполняющим обязанности президента РПЛ назначен руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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