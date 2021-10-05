"Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды

Николичу 42 года, он возглавлял "Локомотив" с июня 2020 года. В сезоне-2020/21 клуб под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. После зимней паузы железнодорожники одержали 11 побед подряд (8 - в чемпионате России, 3 - в кубке страны), повторив клубный рекорд, установленный в 1995 году. В розыгрыше Лиги чемпионов прошедшего сезона команда заняла последнее место в группе.

Ранее Николич работал в сербских клубах "Войводина" и "Партизан", словенской "Олимпии" и венгерском "Фехерваре".

"Локомотив" занимает четвертое место в РПЛ, команда набрала 17 очков после 10 матчей. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав 1 очко в двух матчах. Команда не может победить на протяжении пяти встреч во всех турнирах (три ничьих, два поражения).