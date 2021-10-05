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Летние олимпийские виды спорта

Ростовцев стал чемпионом Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием

Второе место занял португалец Жуан Матиаш, бронзу завоевал француз Тома Буда
Сергей Ростовцев EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Сергей Ростовцев
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 5 октября. Россиянин Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием. Соревнования проходят в швейцарском Гренхене.

Второе место занял португалец Жуан Матиаш, бронзу завоевал француз Тома Буда.

Ростовцеву 24 года. Он является чемпионом мира и Европы среди юниоров, а также чемпионом мира в возрастной категории до 23 лет. Спортсмен становился победителем чемпионата России и одного из этапов шоссейной многодневки "Пять колец Москвы". Ростовцев является сыном олимпийской чемпионки 2004 года Ольги Слюсаревой.

Чемпионат Европы завершится 9 октября.

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