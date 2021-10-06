Россиянка Соколова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе

ТАСС, 6 октября. Россиянка Надежда Соколова завоевала бронзовую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 50 кг. Турнир проходит в Осло.

В схватке за бронзу Соколова победила украинку Богдану Кокозей со счетом 12:2. Еще одну бронзовую награду завоевала Отгонжаргал Долгоржав из Монголии. Чемпионкой стала японка Ремина Ёсимото, серебряным призером - американка Сара-Энн Хильдебрандт.

Соколовой 25 лет, она является воспитанницей новгородской спортшколы олимпийского резерва №4. В активе спортсменки золото чемпионата России 2020 года.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, завоевав три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Лидируют американцы (3-5-2), на втором месте располагается команда Ирана (3-3-1).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Обновлено в 19:47 мск - добавлены имена остальных призеров и победительницы, а также общий зачет.

