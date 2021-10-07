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ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу прибыла в Казань на матч со словаками

Встреча отборочного турнира чемпионата мира пройдет 8 октября
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России прибыли в Казань, где проведут отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Матч пройдет 8 октября на "Ак Барс Арене" и начнется в 21:45 мск.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин по прилете угостился татарским национальным блюдом чак-чак, с которым команду встречали представители местных властей. В числе встречавших сборную был министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

11 октября подопечные Карпина в гостях сыграют против команды Словении. 

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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