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КХЛ

Хоккеист Рашевский подписал новый контракт с московским "Динамо"

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года
Дмитрий Рашевский (справа) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Дмитрий Рашевский (справа)
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подписал новое соглашение с нападающим Дмитрием Рашевским. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до 30 апреля 2023 года.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в июле Рашевский был выбран клубом "Виннипег" в пятом раунде под 146-м номером.

Рашевскому 9 октября исполнится 21 год, в составе клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга он выступал с 2018 по 2021 год, всего за команду он провел 108 матчей, в которых набрал 96 очков (59 шайб + 37 передач). Стал лучшим снайпером МХЛ сезона-2019/20. За московское "Динамо" нападающий выступает с 2021 года, набрав 14 очков (8+6) в 26 матчах. По ходу нынешнего сезона КХЛ форвард был признал лучшим новичком сентября.

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