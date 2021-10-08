Россиянка Шмелева стала 12-кратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 8 октября. Россиянка Дарья Шмелева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке на время на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Швейцарии.

Шмелева преодолела дистанцию за 33,086 секунды. Второе место заняла представительница Германии Полин Грабош (+0,250), бронзовым призером стала другая россиянка Яна Тыщенко (+0,448).

Для 26-летней Шмелевой нынешняя золотая медаль стала 12-й в карьере на чемпионатах Европы. Россиянка также завоевала серебро и бронзу Олимпиад в командном спринте и четыре золотые медали чемпионатов мира. В активе 21-летней Тыщенко победа на чемпионате мира среди юниоров (спортсмены не старше 23 лет). На текущем чемпионате Европы Шмелева и Тыщенко завоевали бронзовую медаль в командном спринте.

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете чемпионата Европы. В активе российских спортсменов 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Первое место занимает команда Нидерландов (4-2-0), второе - сборная Франции (2-3-2).

Чемпионат Европы завершится 9 октября.