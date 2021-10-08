{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по борьбе

Российский борец Власов стал трехкратным чемпионом мира

В финале спортсмен победил азербайджанца Санана Сулейманова
Роман Власов (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Роман Власов (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финале россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1.

Власову 31 год, он завоевал золото на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира, четыре золотые награды первенств Европы и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Баскетбольные еврокубки
Баскетболисты УНИКСа потерпели второе поражение подряд в Евролиге
Казанцы уступили на своей площадке "Монако"
Баскетболисты УНИКСа потерпели второе поражение подряд в Евролиге
Читать полностью