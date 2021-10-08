Во Владикавказе открылся фестиваль боевых искусств среди спортсменов СКФО и ЮФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Всероссийский культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" с участием более 1 тыс. спортсменов СКФО и ЮФО открылся во Владикавказе.

"Мы горды тем, что на протяжении многих лет занимаемся этим делом. С каждым годом видим рядом с нами подрастающее поколение, представители которого становятся в будущем тренерами, судьями. В этом году по предложению министра спорта мы на три дня растянули соревнования, чтобы в зале было меньше людей. Это связано с эпидемиологической обстановкой", - сказал на церемонии открытия исполнительный директор республиканского филиала Российского союза боевых искусств Руслан Цаликов.

Соревнования будут проходить в 11 видах спорта по таким дисциплинам, как айкидо, армейский рукопашный бой, восточное боевое единоборство, всестилевое карате, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинг, рукопашный бой, самбо, тайский бокс, тхэквондо (ITF). Организаторами мероприятия являются филиал Российского союза боевых искусств по РСО-Алании и министерство физической культуры республики.

Фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" проводится с 2007 года. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи спортсменов.