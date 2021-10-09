Поздняков: Олимпийский комитет России готов оказывать помощь в восстановлении РУСАДА

В среду наблюдательный совет РУСАДА покинули директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена, их сменили двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский. Позднее исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов выступил с заявлением, назвав данные изменения нелегитимными. В ответ на это секретарь общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова сообщила, что WADA проинформировано о процедуре избрания в набсовет РУСАДА.

"Для меня это очень тревожные новости, любая нестабильность в системе органов управления любой организации, а в данном случае проблемной организации, конечно, вызывает беспокойство. С другой стороны, абсолютно очевиден тот факт, что в то время, когда учредителями были ОКР и Паралимпийский комитет России, с моей точки зрения, порядка было больше, но мы были вынуждены выйти из состава учредителей в связи с вступлением в силу нового кодекса WADA. К сожалению, с нами никто не консультировался при его написании", - сказал Поздняков.

"Сегодня есть время проанализировать последствия решений, когда все спортивные организации были выведены из системы управления. На этот анализ, я думаю, уйдет много времени, но тем не менее необходимо усилить работу, тем более что глава государства дал прямое поручение министру спорта усилить работу по восстановлению РУСАДА. Что от нас зависит, мы сделаем, поможем своим опытом, юридическим сопровождением", - добавил он.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. Агентство в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.