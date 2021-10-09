МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом ТАСС сообщили в ФГСР.

Отчетно-выборная конференция Федерации гребного спорта России проходит 9 октября в Москве в здании Олимпийского комитета России.

На пост президента организации кроме Свирина также претендовали Павел Мельников и Юлия Волгина.

"На пост президента был переизбран Алексей Владимирович Свирин", - сообщил собеседник ТАСС.

На отчетно-выборной конференции пройдут также выборы вице-президента, ответственного секретаря, членов президиума организации и контрольно-ревизионной комиссии ФГСР. Делегатам конференции был представлен отчет президиума федерации и нынешней контрольно-ревизионной комиссии.

Свирин впервые занял пост главы Федерации гребного спорта России в конце 2016 года.