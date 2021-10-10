Российская фигуристка Алена Леонова объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова завершила профессиональную карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

"У меня идет пятый месяц беременности, ждем мальчика, - сказала Леонова. - Объявить о завершении карьеры официально не удалось, потому что мы планировали сделать шоу, но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались. Хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина в октябре, но и оно, вероятно, отменится. Выступать я больше не буду, так что я завершила карьеру".

В активе Леоновой серебро чемпионата мира 2012 года, бронза финала серии Гран-при (2012), золото Универсиады (2015), она является двукратным серебряным (2010, 2011) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России, чемпионкой мира среди юниоров (2009). В последний раз фигуристка выходила на лед в октябре 2019 года.