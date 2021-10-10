Жулин доволен первым стартом фигуристов Синициной и Кацалапова в олимпийском сезоне

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Александр Жулин доволен первым официальным выступлением чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Об этом он рассказал ТАСС после проката спортсменов с ритм-танцем.

Синицина и Кацалапов лидируют перед произвольной программой с результатом 92,03 балла. Вторыми идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,52), третьи - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (63,00).

"Все хорошо. В первый раз выступали на судьях, и прокат получился достойный, - рассказал Жулин. - Нужно пройти первый старт и постараться избежать ошибок, поскольку первое выступление в сезоне всегда сложное с той точки зрения, что хочется выдать эмоции, но нужно кататься аккуратно. Это своего рода проба пера, которой я доволен".

Следующим стартом для Синициной и Кацалапова станет Мемориал Дениса Тена, который в этом году пройдет в Нур-Султане.