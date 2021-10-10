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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет

Федерация сообщила о трагическом инциденте, не уточнив подробности

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", - сказано в заявлении.

Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена.

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