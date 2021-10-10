Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", - сказано в заявлении.

Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена.