Авербух: фигуристке Косторной необходимо исполнять тройной аксель

В воскресенье на международном турнире в Финляндии Косторная заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 218,83 балла. Победу с мировым рекордом (249,24) одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева (233,30).

"Думаю, что у Алены еще есть время набрать оптимальную форму. Уже на контрольных прокатах в Челябинске она исполняла тройной аксель, ей этот прыжок необходим. Думаю, над этим работает тренерский штаб, восстановление уже было. Это спорт, все в ее руках, и уверен - Этери Георгиевна, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз отдают себя полностью каждой из учениц, а там уже кто что сможет", - сказал Авербух.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.