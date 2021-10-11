Тренер назвал причины перехода российской биатлонистки Жураускайте в сборную Литвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Решение россиянки Лидии Жураускайте выступать за Литву отчасти было обусловлено проблемами с развитием биатлона в Мурманской области. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер спортсменки Александр Косорыгин.

Жураускайте 22 года, сейчас она занимается оформлением литовского гражданства, которое позволит ей выступать за новую сборную. Ее прадед был литовцем, поэтому она претендует на получение документов в упрощенном порядке.

"Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно, - сказал Косорыгин. - Биатлон - не массовый вид спорта, здесь все так или иначе друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон продолжались больше года".

"Мурманские спортсмены вообще очень часто "меняют судьбу", переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны тенге (деньги), а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция [главного спортивного комплекса Мурманской области] "Долины Уюта" длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка "выросла на стройке" и не захотела на ней же и "умирать", - добавил он.

Жураускайте начала заниматься биатлоном в 14 лет, к выступлениям за национальные команды разных возрастов она не привлекалась. Косорыгин отметил, что у нее были небольшие шансы попасть в сборную России.

Жураускайте, комментируя свой переход, отметила, что мечтает выступить за сборную Литвы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.