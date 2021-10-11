Билялетдинов надеется, что Романов справится с новыми вызовами во втором сезоне в НХЛ

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Требовательность к защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александру Романову во втором для него сезоне повысится и отношение к нему будет другим. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, который приходится Романову дедом.

Романову 21 год, он дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Защитник провел 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 6 очков (1 шайба + 5 передач). В плей-офф он провел четыре игры, в которых забросил одну шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.

"Будем надеяться, что все у него сложится, - сказал Билялетдинов. - Потенциал есть, все будет зависеть от него. Отношение к делу хорошее: он любит трудиться, в этом плане никаких вопросов к нему нет. Во втором сезоне отношение к нему будет иное и требовательность повысится, и надеемся, что он и эти вопросы решит".

Романов является серебряным и бронзовым медалистом молодежных чемпионатов мира. В составе московского ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина (2019).