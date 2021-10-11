"Трактор" одержал пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 11 октября. Челябинский "Трактор" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Трактора" заброшенными шайбами отметились Виталий Абрамов (28-я минута), Альберт Яруллин (56) и Лукаш Седлак (60), у проигравших дублем отметился Дмитрий Лугин (4, 35), также шайбу забросил Александр Шевченко (2).

В составе "Адмирала" 400-й матч в КХЛ провел нападающий Владислав Ушенин.

Подопечные Анвара Гатиятулина одержали пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинский клуб занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции с 28 очками в 17 матчах. Команда из Владивостока занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 11 очками в 15 играх.

В следующем матче "Адмирал" сыграет в гостях с ЦСКА 15 октября, "Трактор" на своей площадке встретится с "Сочи".