Матыцин заявил, что последнее решение WADA не повлияет на процесс восстановления РУСАДА

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно московской антидопинговой лаборатории не повлияет на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Ничего там страшного не произошло, это технический момент, это решение давно было принято, просто оно утверждено и озвучено, никакого негативного влияния на деятельность лабораторий, на наше взаимодействие и реализацию планов по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно", - сказал Матыцин.

Ранее исполком WADA принял рекомендацию дисциплинарного комитета запретить московской лаборатории проводить тестирование крови спортсменов.