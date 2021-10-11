{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восстановление статуса РУСАДА

Матыцин заявил, что последнее решение WADA не повлияет на процесс восстановления РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство лишило московскую лабораторию права тестировать кровь спортсменов, фактически тестирование нельзя было производить и до этого

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно московской антидопинговой лаборатории не повлияет на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Ничего там страшного не произошло, это технический момент, это решение давно было принято, просто оно утверждено и озвучено, никакого негативного влияния на деятельность лабораторий, на наше взаимодействие и реализацию планов по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно", - сказал Матыцин.

Ранее исполком WADA принял рекомендацию дисциплинарного комитета запретить московской лаборатории проводить тестирование крови спортсменов.

Теги
Восстановление статуса РУСАДАМатыцин, Олег Васильевич
Футбол в России
Сорок билетов продано на сектор российских болельщиков на матч со словенцами в Мариборе
Игра пройдет в понедельник и начнется в 21:45 мск
Читать полностью