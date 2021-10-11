Сборная России пропустила первый мяч под руководством Карпина

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Сборная Словении забила гол в ворота команды России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходит в Мариборе, на данный момент счет 2:1 в пользу россиян.

Мяч на 40-й минуте забил Йосип Иличич. У россиян голами отметились Игорь Дивеев (28) и Георгий Джикия (32).

Сборная России пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина. До этого россияне провели четыре матча "на ноль", сыграв вничью с командой Хорватии (0:0) и обыграв сборные Кипра (2:0), Мальты (2:0) и Словакии (1:0). Карпин возглавил сборную России 23 августа.

Команды выступают в группе H. Ранее в понедельник матч между командами Кипра и Мальты завершился со счетом 2:2. Сборная Хорватии дома проигрывает словакам (1:2).