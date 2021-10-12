Борец Власов признался, что хотел выиграть Олимпиаду в Токио и завершить карьеру

ТАСС, 12 октября. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов хотел одержать победу на Олимпиаде в Токио и после этого завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Власов не смог отобраться на Олимпиаду в Токио.

"Я хотел выиграть третью Олимпиаду и закончить со спортом, однако я принял решение быть действующим спортсменом еще три года, - сказал Власов. - Это не может не радовать в некоторой степени многих болельщиков. Я хотел себя проявить в другом русле, но во мне все еще горит мечта стать трехкратным олимпийским чемпионом, как Александр Карелин, и я буду делать все, чтобы им стать".

"Проще всего уйти на волне, когда все плохо, но мне не хотелось уходить после того, как я не отобрался на Олимпиаду. В этом году у меня родился сын, это моя главная победа. Могу объяснить эту ситуацию (что не попал на Олимпиаду) тем, что бог послал мне его. Невозможно, чтобы он все сразу мне дал: и третье олимпийское золото, и сына", - добавил борец.

Власову 31 год, он является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.