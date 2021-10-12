Баскетболисты УНИКСа одержали первую победу в нынешнем сезоне Евролиги

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС победил со счетом 73:70 германскую "Баварию" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Канаан (21 очко). У "Баварии" больше всех очков набрал Дарран Хиллиард (17).

УНИКС одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги, ранее казанцы уступили петербургскому "Зениту" (69:70) и "Монако" (80:88 ОТ). "Бавария" потерпела третье поражение кряду, ранее подопечные Андреа Тринкьери уступили израильскому "Маккаби" из Тель-Авива (68:69) и испанской "Барселоне" (72:80).

В следующем матче российский клуб на выезде встретится с турецким "Фенербахче" 14 октября, "Бавария" в этот же день в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".

УНИКС пробился в Евролигу впервые с сезона-2016/17, дойдя в прошлом розыгрыше Еврокубка до финала. Всего в Евролиге текущего сезона выступают три российских клуба - УНИКС, ЦСКА и "Зенит".