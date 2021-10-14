{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Действующая победительница US Open Радукану снялась с Кубка Кремля

Турнир пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Эмма Радукану EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Эмма Радукану
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 14 октября. Британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в "ВТБ Кубке Кремля". Комментарий спортсменки приводит вещательная корпорация BBC.

"Я надеюсь вернуться в тур через несколько недель. К сожалению, я была вынуждена поменять свое расписание, не смогу сыграть в Москве в этом году, но надеюсь порадовать российских болельщиков в следующем сезоне", - сказала Радукану.

Радукану 18 лет, она является действующей победительницей Открытого чемпионата США. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) британка занимает 22-ю строчку.

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались бельгийка Элиза Мертенс, американка Дэниэль Колинз и канадка Бьянка Андрееску.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Баскетбольные еврокубки
УНИКС проиграл "Фенербахче", установив клубный антирекорд результативности в игре Евролиги
Казанцы набрали в Стамбуле всего 41 очко
УНИКС проиграл "Фенербахче", установив клубный антирекорд результативности в игре Евролиги
Читать полностью