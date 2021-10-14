Действующая победительница US Open Радукану снялась с Кубка Кремля

ТАСС, 14 октября. Британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в "ВТБ Кубке Кремля". Комментарий спортсменки приводит вещательная корпорация BBC.

"Я надеюсь вернуться в тур через несколько недель. К сожалению, я была вынуждена поменять свое расписание, не смогу сыграть в Москве в этом году, но надеюсь порадовать российских болельщиков в следующем сезоне", - сказала Радукану.

Радукану 18 лет, она является действующей победительницей Открытого чемпионата США. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) британка занимает 22-ю строчку.

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались бельгийка Элиза Мертенс, американка Дэниэль Колинз и канадка Бьянка Андрееску.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.