"Тампа" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Кучеров и Сергачев набрали шесть очков на двоих

У "Тампы" отличились Ондржей Палат (29-я и 63-я минуты), Стивен Стэмкос (36, 37), Никита Кучеров (57), Алекс Киллорн (58). В составе "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (15), Тайлер Бертуцци (21, 28, 33, 45), Владислав Наместников (48).

ТАСС, 15 октября. "Тампа" на выезде со счетом 7:6 в овертайме обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров также сделал три голевых паса, его одноклубник Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 20 бросков.

Следующий матч "Детройт" проведет 17 октября дома против "Ванкувера". "Тампа" в тот же день сыграет в гостях с "Вашингтоном".