Вторая ракетка мира Соболенко сыграет на Кубке Кремля

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко получила специальное приглашение Женской теннисной ассоциации (WTA) в основную сетку "ВТБ - Кубка Кремля". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соболенко 23 года, она занимает второе место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету белорусской теннисистки 10 титулов под эгидой WTA.

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались бельгийка Элиза Мертенс, американка Даниэль Коллинз, канадка Бьянка Андрееску, действующая победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану и действующая чемпионка Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.