{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Вторая ракетка мира Соболенко сыграет на Кубке Кремля

Белорусская спортсменка получила специальное приглашение в основную сетку турнира
Арина Соболенко EPA-EFE/PETER FOLEY
Описание
Арина Соболенко
© EPA-EFE/PETER FOLEY

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко получила специальное приглашение Женской теннисной ассоциации (WTA) в основную сетку "ВТБ - Кубка Кремля". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
Действующая победительница Кубка Кремля Бенчич пропустит турнир 2021 года из-за травмы
Действующая победительница Кубка Кремля Бенчич пропустит турнир 2021 года из-за травмы

Соболенко 23 года, она занимает второе место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету белорусской теннисистки 10 титулов под эгидой WTA.

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались бельгийка Элиза Мертенс, американка Даниэль Коллинз, канадка Бьянка Андрееску, действующая победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану и действующая чемпионка Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
"ВТБ Кубок Кремля"
Даниил Медведев прокомментировал снятие с Кубка Кремля
Теннисист отметил, что не готов физически выступать на 100%
Даниил Медведев прокомментировал снятие с Кубка Кремля
Читать полностью