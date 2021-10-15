Тест на коронавирус хоккеиста СКА по прибытии в Хельсинки дал положительный результат

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тест на коронавирус одного из игроков санкт-петербургского клуба СКА по прибытии в Хельсинки на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом" дал положительный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Имя хоккеиста не называется. В пятничном матче за СКА не сыграли Валентин Зыков и Владислав Цицюра.

"По прибытии в Хельсинки вся делегация хоккейного клуба СКА в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тест на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат, - сообщили в пресс-службе. - По этой причине решением главного санитарного врача Хельсинки до матча "Йокерит" - СКА допущены только вакцинированные игроки клуба из Санкт-Петербурга либо имеющие устойчивый иммунитет. У недопущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител".

"Все рекомендации, касающиеся правил въезда и пребывания в Хельсинки, были отправлены клубам как лигой, так и "Йокеритом", - также говорится в сообщении.

В матче лидеров Западной конференции после двух периодов счет 3:3.