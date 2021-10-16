Нападающий "Ванкувера" Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

Подколзин отличился на 23-й минуте игры против "Филадельфии", после второго периода "Ванкувер" выигрывает со счетом 4:2. Россиянин дебютировал в НХЛ 14 октября в матче против "Эдмонтона" (2:3, по буллитам).

Подколзину 20 лет, в конце мая он подписал с "Ванкувером" трехлетний контракт новичка. Россиянин является воспитанником СКА, за основную команду выступал с 2018 года, всего на счету нападающего в Континентальной хоккейной лиге 88 матчей, в которых он набрал 33 очка (14 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером.