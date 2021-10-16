Шлеменко заявил о конфликте с Гусейновым и не исключил драку перед боем

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко заявил о конфликте со своим соперником Артуром Гусейновым и не исключил драку перед боем. Об этом Шлеменко рассказал ТАСС.

Их бой пройдет 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. На субботней церемонии взвешивания Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории, в связи с чем отдаст сопернику часть гонорара. Спортсмен показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

"Он [Гусейнов] не сделал вес, а потом вместо того, чтобы гонять, пошел вместе с нами есть. Это непрофессионально. Но теперь у нас есть конфликт", - сказал Шлеменко.

"Если Артур настолько непрофессионален и полезет драться перед боем, то получит перед боем. Меня можно вывести из себя, если меня ударить. А еще больше, если ударить мою жену - тогда я просто убью", - сказал боец.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 10 поражений.