Гусейнов заявил, что негативно относится к Шлеменко

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Артур Гусейнов заявил, что негативно относится к Александру Шлеменко после потасовки перед боем. Об этом Гусейнов рассказал ТАСС.

Бой между Шлеменко и Гусейновым пройдет 17 октября в Сочи на турнире Eagle FC. Гусейнов во время дуэли взглядов подошел вплотную к Шлеменко и уперся в него лбом. В ответ Шлеменко оттолкнул Гусейнова. Бойцов разнял президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров.

"Человек так себя повел, поэтому я решил так поступить, - сказал Гусейнов. - Теперь у меня к нему такое [негативное] отношение. Он ведь не понял, а я гонял вес, старался, спасал турнир. Я уже готов был ответить (в потасовке - прим. ТАСС), но остановился, чтобы не подвести лигу".

На субботней церемонии взвешивания Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории, в связи с чем отдаст сопернику часть гонорара. Спортсмен показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

В активе Шлеменко 60 побед, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке Гусейнова 26 побед и 10 поражений.