"Лестер" прервал рекордную гостевую серию "Манчестер Юнайтед" без поражений в АПЛ

ТАСС, 16 октября. "Лестер" со счетом 4:2 обыграл "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Кинг Пауэр".

В составе победителей голы забили Юри Тилеманс (31-я минута), Чаглар Сёюнджю (78), Джейми Варди (83) и Патсон Дака (90+1). У "Манчестер Юнайтед" отличились Мэйсон Гринвуд (19) и Маркус Рэшфорд (82). "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостевом матче чемпионата Англии впервые с января 2020 года, последний раз команда уступала "Ливерпулю" (0:2). Команда была непобедимой на протяжении 29 игр, что является рекордом турнира.

"Лестер" поднялся на 11-е место турнирной таблицы, в активе клуба 11 очков. "Манчестер Юнайтед" опустился на пятую строчку, команда набрала 14 очков. В следующем туре МЮ дома встретится с "Ливерпулем" 24 октября, а 20 октября примет итальянскую "Аталанту" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. "Лестер" в среду встретится в Москве со "Спартаком" в третьем туре группового этапа Лиги Европы, следующим матчем в чемпионате Англии для "Лестера" станет гостевая встреча с "Брентфордом" 24 октября.

В других матчах игрового дня "Ливерпуль" в гостях крупно обыграл "Уотфорд" (5:0), "Саутгемптон" дома минимально переиграл "Лидс" (1:0), "Манчестер Сити" на своем поле был сильнее "Бёрнли" (2:0), "Астон Вилла" дома уступила "Вулверхэмптону" (2:3). Вничью завершилась встреча между "Норвичем" и "Брайтоном" (0:0). Позже в субботу "Челси" в гостях встретится с "Брентфордом".