Футболист "Химок" Глушаков сообщил, что не полностью восстановился после травмы

ХИМКИ /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков еще не полностью восстановился после травмы и чувствует небольшой дискомфорт. Об этом футболист рассказал журналистам.

В конце сентября Глушаков впервые с 2018 года был вызван в сборную России. Полузащитник из-за травмы покинул расположение национальной команды, не сыграв в октябрьских матчах. Позднее у игрока было выявлено мышечное повреждение. Глушаков в воскресенье пропустил встречу 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (2:0).

"Восстановился не полностью, если бы полностью, то играл бы. Потихоньку идет восстановление, с каждым днем все лучше и лучше. Есть микроповреждение, чувствую небольшой дискомфорт, риски не оправданы", - сказал Глушаков.

"Химки" после 11 матчей набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ситуация и сейчас тяжелая, не только у "Химок", но и у многих клубов. Турнирная таблица не дает расслабляться, каждое очков на вес золота", - отметил Глушаков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 10 матчей за "Химки" в чемпионате России, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.