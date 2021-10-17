{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Шлеменко победил Гусейнова на турнире Eagle FC

Поединок завершился единогласным решением судей
Александр Шлеменко Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Донат Сорокин/ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова в трехраундовом поединке на турнире лиги Eagle FC. Соревнования прошли в Сочи.

Поединок завершился единогласным решением судей.

На субботней церемонии взвешивания Гусейнов не сумел уложиться в лимит весовой категории, в связи с чем отдаст сопернику часть гонорара. Спортсмен показал вес 85,6 кг при лимите средней весовой категории в 83,9 кг.

В активе 37-летнего Шлеменко теперь 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова теперь 26 побед и 11 поражений.

Теги
ММА
Футбол в России
Гончаренко: футболисты "Краснодара" плохо атаковали в первом тайме матча с "Уфой"
Команды сыграли вничью со счетом 1:1
Читать полностью