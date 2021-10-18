В Греции зажгут олимпийский огонь зимних Игр в Пекине

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 18 октября. /ТАСС/. Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине состоится в понедельник в Древней Олимпии.

Традиция начинать эстафету олимпийского огня на родине Игр была заложена в 1936 году. В церемонии его зажжения обычно участвуют одиннадцать актрис, которые в образе древнегреческих жриц воссоздают античный ритуал на месте останков храма богини Геры. Факел в руках главной жрицы воспламеняется при помощи параболического зеркала, которое отражает солнечные лучи.

Первым факелоносцем станет греческий горнолыжник Яннис Иоаннис Антониу. Он начнет путь огня на афинский Акрополь, который на этот раз будет недолгим - в Греции эстафета продлится всего сутки, обычно она растягивается на неделю. Уже 19 октября огонь будет передан китайской делегации на историческом стадионе "Панатинаикос", в этой церемонии примет участие лыжница Параскеви Ладопулу. Затем огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом в Китай, где эстафета продолжится. Она завершится 4 февраля - в день открытия Олимпиады в Пекине.

В преддверии церемонии на Акрополе прошла несанкционированная акция протеста против проведения в Китае Олимпиады, оба ее участника были задержаны. Ими оказались американские студентки родом из Тибета и Гонконга 18 и 22 лет. В рамках кампании "Нет Пекину-2022" они выкрикивали лозунги и попытались развернуть в античном городе символизирующий независимость Тибета флаг и баннер с лозунгом "Свободная революция в Гонконге".

В Древней Олимпии церемония во второй раз пройдет без зрителей, в прошлом году антиковидные ограничения помешали им присутствовать на зажжении огня Игр в Токио.

Пандемия вынудила Национальный олимпийский комитет Греции отказаться от традиционного брифинга, на котором представляют художественного руководителя предстоящей церемонии и верховную жрицу (они будут теми же, что и на предыдущей церемонии), а также факелоносцев.