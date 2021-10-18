Десятый чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России пройдет 6 февраля

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Следующий ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина пройдет в японской столице 6 февраля 2022 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

"Юбилейный, 10-й по счету чемпионат по самбо на Кубок президента Путина пройдет 6 февраля в Токио в спортивном центре Сумида", - сказал он. По его словам, в следующем году планируется включить в программу соревнований женское самбо. В этом году его пришлось исключить из-за пандемии коронавируса.

Предыдущий турнир проходил в августе этого года. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили, а количество участников и число весовых категорий было сильно сокращено.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля 2021 года самбо получило полноценное признание от Международного олимпийского комитета.