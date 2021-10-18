В Древней Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня Игр в Пекине

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 18 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине началась в понедельник в Древней Олимпии с прибытия на античный стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Мероприятие пройдет в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, других официальных лиц. Публика на церемонию в этот раз не допущена в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В предыдущие годы на подобные церемонии приезжали по несколько тысяч зрителей.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а после исполнения национальных гимнов КНР и Греции - и национальные флаги этих государств. С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, специальный представитель, заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президент НОК Китая Юй Цзайцин, а также Бах и Капралос.

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, зажгут от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Огонь должен вспыхнуть во время театрализованного обряда-представления, созданного на основе древних традиций с привнесением современных элементов. Ранее во время репетиций уже был зажжен "запасной огонь", которым всегда запасаются на случай непогоды. Это уже пригодилось, например, в минувшее воскресенье, когда из-за дождя и пасмурной погоды даже не стали зажигать огонь с помощью параболического зеркала на генеральной репетиции. Но в понедельник в Олимпии безоблачно, так что все должно пройти по плану.

После еще одного театрализованного представления на античном стадионе огонь будет передан первому факелоносцу, которым станет греческий горнолыжник Иоаннис Антониу. Он ранее участвовал в эстафете олимпийского огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На этот раз традиционную эстафету олимпийского огня по Греции отменили из ограничений, связанных с пандемией. Огонь в понедельник пронесут только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену, после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.

Во вторник огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос". Затем олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.