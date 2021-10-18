РФС рассмотрит использование пиротехники фанатами "Спартака" на матче с "Динамо"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит использование пиротехники болельщиками "Спартака" во время матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится 21 октября в очном формате и начнется в 12:00 мск.

"В повестку входят вопросы, связанные с нарушением санитарного регламента, скандирования ненормативной лексики и пиротехникой. Что касается матча "Спартак" - "Динамо", то у "Динамо" - скандирования и пиротехника. У "Спартака" - только пиротехника", - сказал Григорьянц.

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах. Красно-белые имеют в активе 17 очков и располагается на седьмой позиции.