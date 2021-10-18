МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев сделает прививку от коронавируса, чтобы выступить на Australian Open в начале следующего года. Об этом он заявил журналистам.

Первый турнир Большого шлема Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

"Ситуация с Австралией такая, что если игроки хотят участвовать без карантина, то должны быть привитыми, - сказал Рублев. - Слышал, что австралийцы идут на уступки и готовы признавать разные вакцины. Но тут я могу ошибаться, не хочу врать".

"Если же не делать вакцину, то только сидеть две недели в номере и все. В моем случае - буду прививаться. А кто не хочет, думаю, пропустит турнир", - добавил Рублев.

Рублеву 23 года, он занимает шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Australian Open 2021 года он вышел в 1/4 финала. На Олимпийских играх в Токио Рублев стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой.