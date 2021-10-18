Теннисист Рублев считает, что ему надо улучшать психологическую составляющую в своей игре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев рад, что практически отобрался на Итоговый турнир, и считает, что ему надо поработать над психологической устойчивостью. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Я не так давно оказался в мировой десятке - только первый год, и поэтому я испытываю определенное давление. Поэтому на протяжении года мне тяжело весь сезон показывать стабильно высокий уровень, - сказал Рублев. - Но я уже [практически] квалифицировался в Турин на Итоговый турнир, это для меня важно в этом сезоне. Плюс у меня есть куда расти, в чем прибавлять, это тоже важно для меня. Сейчас я считаю, что мне надо улучшать психологическую, ментальную составляющую. Более опытные игроки здесь имеют преимущество передо мной".

Рублеву 23 года. В понедельник он опустился с пятого места на шестое в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету восемь титулов в одиночном разряде под эгидой этой организации.

Он получил первый номер посева на "ВТБ Кубке Кремля", который проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Рублев является действующим победителем турнира.