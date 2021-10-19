Жамнов ожидает, что хоккеист Малкин вернется на лед в декабре

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил надежду, что центральный нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сможет вернуться на лед в декабре. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В середине марта Малкин повредил колено в одном из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и выбыл на шесть недель. Вернувшись в конце чемпионата, он усугубил повреждение, но провел четыре игры в плей-офф и после вылета "Питтсбурга" из Кубка Стэнли перенес операцию.

"Восстановиться сможет. Самое главное, чтобы все шло постепенно, шаг за шагом, не было каких-то ускорений, желания выйти на лед побыстрее. Травма у него серьезная, но я думаю, что в декабре он будет играть и мы будем смотреть", - сказал Жамнов.

Малкину 35 лет, он является обладателем трехкратным Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014).