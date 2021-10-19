Семак назвал итальянский футбольный клуб "Ювентус" машиной для достижения результата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" является машиной для достижения результата. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Ювентусом" пройдет в среду в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Это машина по достижению нужного результата, - сказал Семак. - Играет агрессивно в обороне, когда нужно, проводит контратаки. Сейчас все выглядит очень хорошо с точки зрения результата и игры. В атакующей линии команды нравится [Альваро] Мората, в обороне - Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини".

"Что касается нашей установки, то нужно всегда структурно говорить, она не будет отличаться. Акценты будут меняться, но не установка. Это из таких матчей, когда мотивационная часть присутствует по умолчанию. Но мы постараемся сыграть так, чтобы набрать очки в матче с "Ювентусом", - отметил специалист.

Также главный тренер "Зенита" рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед игрой Лиги чемпионов. "Кроме Магомеда Оздоева все работают в общей группе и смогут принять участие в матче. [Ярослав] Ракицкий также сможет сыграть против "Ювентуса", - сказал Семак.

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).