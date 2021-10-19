В "Локомотиве" опровергли информацию об аренде клубом стадиона "Лужники"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Информация об аренде московским футбольным клубом "Локомотив" стадиона "Лужники" сроком на 49 лет является вымыслом. Об этом журналистам на презентации новой стратегии развития "Локомотива" сообщил генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Ранее портал "Чемпионат" сообщал, что руководство "Локомотива" ведет активные переговоры с мэрией Москвы об аренде "Лужников" на 49 лет.

"Это вымыслы, никто этот вопрос не рассматривал, - сказал Леонченко. - Когда будет принято решение о том, как будет реконструирована БСА ["Локомотив"] и инфраструктура, будет понятно, где будет команда играть. Можно вспомнить, что "Динамо" и Спартак" играли на других стадионах".